اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:05 م
أكرم القصاص
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الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ضابط بأسوان

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:16 م
الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ضابط بأسوان وزارة الداخلية

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نفى مصدر أمنى تعرض أحد الأكمنة بأسوان لأية اعتداءات، مشيراً إلى أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النيران مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو/مرسى علم.
 

الداخليه

شائعات

اسوان



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