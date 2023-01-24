الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ضابط بأسوان

نفى مصدر أمنى تعرض أحد الأكمنة بأسوان لأية اعتداءات، مشيراً إلى أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النيران مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو/مرسى علم.
الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ضابط بأسوانالثلاثاء، 24 يناير 2023 07:16 م
وزارة الداخلية
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