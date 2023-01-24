وذكرت الوزارة -في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة- برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل، وعضوية كل من السفير عمر البرزنجي والسفير عبد الرحمن الحسيني، وبحضور رئيس الدائرة القانونيَّة السفير حيدر البرّاك، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين ورئيس دائرة المراسم- عقدت اجتماعاً مع اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الأمارة، والوفد المُرافق له".

وأضافت أن "خلال الاجتماع جرى مناقشة الإفادة من القدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقية، لاسيما أعضاء مجلس النواب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين تطرّقا إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسية لأعضاء مجلس النواب السابقين، لاسيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أن يكون هناك دور مُشترك في اظهار الصورة الحقيقة لعمل وزارة الخارجيَّة"، مبينا أنَّ "الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونيَّة".

