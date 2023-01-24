استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلى مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي هي المواجهة الرسمية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.