اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:48 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.6% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.6% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 19794 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.

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