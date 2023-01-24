إعلان حالة التأهب بالعديد من المناطق الإيطالية بسبب الطقس السيئ

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أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة التأهب بسبب موجة من الطقس السئ، مع تعرض أجزاء كثيرة من البلاد للبرد القارص أو الأمطار الغزيرة أو الثلوج والرياح القوية.



وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن إدارة الحماية المدنية وضعت ماركي وأجزاء من إميليا رومانيا في حالة تأهب من الدرجة "البرتقالية"، وهي درجة واحدة أقل من حالة التأهب القصوى باللون الأحمر وتعني أن الطقس يشكل خطرًا على الأشخاص والممتلكات.



وأغلقت المدارس اليوم بسبب الأحوال الجوية بمدينة بوتينزا الجنوبية وفي مناطق بمقاطعتي ريميني ومودينا الشماليتين.



ويُعتقد أن رجلا مشردا عُثر عليه ميتا في مدينة ميلانو في نهاية الأسبوع قد لقي حتفه بسبب البرد.