اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:50 ص
أكرم القصاص
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إعلان حالة التأهب بالعديد من المناطق الإيطالية بسبب الطقس السيئ

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:00 ص
إعلان حالة التأهب بالعديد من المناطق الإيطالية بسبب الطقس السيئ طقس سيء
أ ش أ

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أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة التأهب بسبب موجة من الطقس السئ، مع تعرض أجزاء كثيرة من البلاد للبرد القارص أو الأمطار الغزيرة أو الثلوج والرياح القوية.


وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن إدارة الحماية المدنية وضعت ماركي وأجزاء من إميليا رومانيا في حالة تأهب من الدرجة "البرتقالية"، وهي درجة واحدة أقل من حالة التأهب القصوى باللون الأحمر وتعني أن الطقس يشكل خطرًا على الأشخاص والممتلكات.


وأغلقت المدارس اليوم بسبب الأحوال الجوية بمدينة بوتينزا الجنوبية وفي مناطق بمقاطعتي ريميني ومودينا الشماليتين.


ويُعتقد أن رجلا مشردا عُثر عليه ميتا في مدينة ميلانو في نهاية الأسبوع قد لقي حتفه بسبب البرد.


إيطاليا

الطقس السيء فى إيطاليا

إدارة الحماية المدنية



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