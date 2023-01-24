أستاذ تخطيط عمرانى: شكل القاهرة اختلف بشكل كبير بعد القضاء على المناطق الخطرة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمرانى، إن هناك جهود عديدة اتخذتها الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الأمنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن نجاح الدولة في القضاء على المناطق الخطرة أمر مهم للغاية خاصة أنها نجحت فيما لم تنجح فيه حكومات سابقة.

وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة وضعت خطة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وبالفعل تمكنت الدولة من القضاء على عدد كبير من تلك المناطق الخطرة وغير المخططة.

وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى أن شكل القاهرة اختلف بشكل كبير بعد تمكن الدولة من تطوير العشوائيات والقضاء على المناطق غير المخططة، وبالتالي تم الحفاظ على شكل القاهرة الحضارى.

ولفت أستاذ التخطيط العمرانى إلى أن الدولة وضعت استراتيجية كاملة للقضاء على العشوائيات، وخصصت ميزانية ضخمة من أجل القضاء على المناطق غير المخططة ونجحت في تنفيذ الاستراتيجية.