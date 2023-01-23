3 جنيهات إسترلينى لكل وحدة توفير.. بريطانيا تقدم حوافز لترشيد الكهرباء الليلة

كتبت ــ رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الشبكة الوطنية البريطانية أعلنت أنها ستقدم الليلة تخفيضات على الفواتير لأكثر من مليون أسرة تنجح فى تقليل استخدامها للطاقة خلال أوقات الذروة فى ظل استمرار الجو البارد، وذلك للتشجيع على خفض الاستهلاك فى ظل استمرار أزمة الطاقة.

وستدفع الشبكة الوطنية حوالي 3 جنيهات إسترلينية مقابل كل وحدة يوفرونها من خلال إيقاف تشغيل الطاقة الليلة في محاولة لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الصحيفة، أن الشبكة المولدة للكهرباء فى بريطانيا تستعد لتفعيل "خدمة مرونة الطلب لمدة ساعة" يوم الإثنين. ويشجع المخطط الأشخاص الذين لديهم عدادات ذكية على خفض استخدامهم للكهرباء خلال أوقات الذروة مع زيادة الطلب خلال الطقس البارد.

وسيدفع موردو الطاقة بشكل فعال للأسر التي تشترك حوالي 3 جنيهات إسترلينية مقابل كل وحدة يوفرونها. سيعمل المخطط بين الساعة 5 مساءً و 6 مساءً يوم الإثنين.

وانضم ستة وعشرون مورداً إلى البرنامج ، بما في ذلك British Gas شركات "بريتش غاز" ، وإيون، وأوكتوبوس إنريجى، وسجلت مئات الآلاف من الأسر للمشاركة.

وتقوم الشبكة الوطنية أيضًا بتجهيز محطات توليد الطاقة بالفحم تحسباً لزيادة الطلب على الطاقة مع استمرار البرد المفاجئ.

قالوا إنهم "أصدروا تعليمات بوحدات الطاقة التي تعمل بالفحم لتكون متاحة لزيادة إمدادات الكهرباء إذا لزم الأمر".

وأضافت الشبكة الوطنية، أنه من المتوقع أن تكون "هوامش التزويد بالكهرباء" أضيق من المعتاد مساء الاثنين.

يُعتقد أن محطة دراكس لتوليد الطاقة في شمال يوركشاير وفي ويست بورتون في نوتنجهامشير قد تلقت تعليمات لبدء الإحماء.

تم تحديد ثلاث محطات تعمل بالفحم ، والتي هي في وضع الاستعداد ، للانتهاء من عملها هذا العام. ومع ذلك ، فقد تم تمديد عملهم خلال هذا الشتاء في محاولة لتعزيز أمن الطاقة في بريطانيا خلال الأزمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.