11 مقاطعة إسبانية تعلن حالة التأهب بسبب الثلوج والصقيع

فاطمة شوقى

أكدت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، Aemet، أن إسبانيا تتأهب لتساقط الثلوج والصقيع، مما جعل 11 مقاطعة تعلن حالة التأهب خوفا من الحوادث، حيث تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إنه من المتوقع أن تكون الرياح القوية وستصل سرعتها إلى 80 كم / ساعة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التى تتعرض فيها إسبانيا لتساقط الثلوج من بداية فصل الشتاء ، خاصة وأن البلاد شهدت الصيف الماضى ارتفاع كبير فى درجات الحرارة.

وكانت وكالة الارصاد قالت إن عام 2022 أكثر الأعوام سخونة في إسبانيا منذ عام 1916 على الأقل" وهو تاريخ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة.

وشددت الوكالة على أنها "المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة السنوية 15 درجة مئوية" ليصل إلى 15.5 درجة.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنها حسبت بأثر رجعي متوسط درجات الحرارة السنوية بين عامي 1916 و1961 اعتماداً على قياسات معزولة ونمذجات إحصائية.

وتعرّضت إسبانيا وجزء من أوروبا في عام 2022 للعديد من موجات الحرارة الحارقة خلال الصيف، اندلعت خلالها حرائق لا مثيل لها وارتفع عدد الوفيات ومستوى الجفاف.

ولفتت وكالة الأرصاد الجوية في 21 ديسمبرفي تقريرها غير النهائي إلى أنه "للمرة الأولى، شهدت البلاد الموسمين المتتاليين الأكثر سخونة" في الصيف والخريف.

وتُعزى وفاة ما يقرب من 4744 شخصاً في إسبانيا إلى ارتفاع درجات الحرارة في صيف عام 2022، وفقاً لتقديرات الوفيات الزائدة لمعهد الصحة العامة.

كما تحول أكثر من 300 هكتار إلى رماد بسبب الحرائق في عام 2022، وهي أفدح خسارة منذ بدء التسجيل في عام 2000، وفقاً لنظام بيانات حرائق الغابات الأوروبي.