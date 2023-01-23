وزارة الصحة توفر زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم توفير زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية، للفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، وقالت وزارة الصحة إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 5426 منشأة بمختلف المحافظات، ويستفيد منها أكثر من 80 مليون مصري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الأولية 5426 منشأة، ومحافظات التأمين الصحي الشامل (6) يوجد بهم 93 منشأة فى الريف و63 منشأة فى الحصر وباقى المحافظات 21 محافظة بها 4942 منشأة عدا مكاتب الصحة المستقلة والنقاط الطبية.