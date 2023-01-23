مياة المنوفية: توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك وإتباع إجراءات السلامة

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة مياه بالإضافة إلى توعية العاملين بأهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة.

وذكر نجيب قام فريق التوعية بعمل توعيه داخلية للعاملين بمختلف الأفرع على ضرورة ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية أثناء إصلاح الأعطال وتنفيذ المشروعات الجارية حرصاً من الشركة على سلامتهم.

وأضاف نجيب تنوعت الأنشطة بين حملات طرق الأبواب والحملات الميدانية واستقصاء ميدانى لرأى المواطنين فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وندوات توعية بالقوافل الصحية واستطلاع رأى المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء لبحث رأيهم فى الخدمات المقدمة بالمراكز رأى العملاء بقرى ومراكز حياة كريمة , وكذلك بمركز قويسنا والباجور ومنوف وقرى ( زاويه رازين - عزبه بطرة ) وكذلك الترويج للقطع الموفرة التى تساهم فى ترشيد إستهلاك المياه.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المياه والصرف الصحى.

وخلال الندوات والحملات تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه مما يساهم فى سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياة والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.