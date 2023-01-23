مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مسن مصرعه أثناء عبوره الطريق بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "مصطفي م ح ص" 67 عاما مقيم منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



فيما تبين من التحريات الأولية، ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص بطريق "بلبيس- السلام"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق، ولقى مصرعه فى الحال، فتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مستشفى بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.



وفى سياق متصل، قررت نيابة أبو كبير العامة، حبس عامل متهم بسرقة 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية نطاق مركز أبوكبير، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بتمكن رجال مباحث السكك الحديدية، من ضبط "محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وسرقته 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.