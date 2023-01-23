وذكرت مصادر فلسطينية في نابلس أن عددا من المستوطنين حاولوا نصب "كرافانات" في منطقة "وعر جمة" التابعة لأراضي القرية، بعد أن أجبرهم أهالي القرية على إزالتها يوم /الجمعة/ الماضى.



ويشهد ريف نابلس تصاعدا في وتيرة الاستيطان، وفي عمليات الاستيلاء على الأراضي والتجريف لصالح توسعة المستوطنات، وإنشاء طرق استيطانية جديدة.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أصدر أمرا صباح يوم /الجمعة/ الماضي بإزالة البؤرة التي بناها المستوطنون مساء يوم /الخميس/ الماضي.