محافظ المنوفية: ضبط 65 طن مستلزمات أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

المنوفية - محمود شاكر

صرح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 65 طن مستلزمات أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ، وتحرير 265 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية مفاجئة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة اليوم الاثنين 23 يناير2023 .

ومن جانبه كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 265 محضر تمويني ، تنوع ما بين 110 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و155 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

كما أوضح بأن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين برقمي 2106، 1794لسنة 2023 جنح مركز السادات ، أحدهما ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية كفر داود وضبط 1 طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، والأخر ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة مستلزمات الأعلاف الحيوانية بناحية المنطقة الصناعية السادسة وضبط 5 طن زيت صويا ، 50 طن فول صويا ، 10 طن بذرة قطن منتج نهائي مجهول المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.