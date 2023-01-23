اليوم السابع
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خلال حملات تفتيشية مفاجئة

محافظ المنوفية: ضبط 65 طن مستلزمات أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

الإثنين، 23 يناير 2023 01:03 م
محافظ المنوفية: ضبط 65 طن مستلزمات أعلاف حيوانية مجهولة المصدر محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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صرح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 65 طن مستلزمات أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ، وتحرير 265 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية مفاجئة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة اليوم الاثنين 23 يناير2023 .
 
ومن جانبه كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 265 محضر تمويني ، تنوع ما بين 110 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ،  و155 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى . 
 
كما أوضح بأن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين برقمي 2106، 1794لسنة 2023 جنح مركز السادات ، أحدهما ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية كفر داود وضبط 1 طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، والأخر ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة مستلزمات الأعلاف الحيوانية بناحية المنطقة الصناعية السادسة وضبط 5 طن زيت صويا ، 50 طن فول صويا ، 10 طن بذرة قطن منتج نهائي مجهول المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار .
 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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