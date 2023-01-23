اليوم السابع
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ماحدش يقدر ياخد أرض فيكى يا مصر.. رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة "إنفوجراف"

الإثنين، 23 يناير 2023 05:25 م
ماحدش يقدر ياخد أرض فيكى يا مصر.. رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة "إنفوجراف" الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، إن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي، بجميع عناصره ومكوناته.

وأشار الى أن الاقتصاد، لا يمكن له أن ينطلق وينمو، بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى، بدون حماية الأمن القومي، وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم وأنتم الشعب العظيم الواعي المدرك، لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها، وانعكاسات ذلك على الداخل.

 

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد الشرطة

 

أقدم تحية اعتزاز واحترام لأسر شهداء الشرطة  فلا يوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن

 

شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد  عنوانا على قدرة المصرى على تحدى المستحيل

رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة المصرية (1)
رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة المصرية (1)

 

لا يمكن للاقتصاد النمو دون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة

أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدما  تعانى من تداعيات الأزمة الاقتصادية دول كبرى معرضة لعدم القدرة على تسديد ديونها

جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية  حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه، أحداثا غاية فى التعقيد

شغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصرى

دعم محدودى الدخل ثابت ولن يتغير

رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة المصرية (2)
رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة المصرية (2)

 

توجيهاتى للحكومة مستمرة بتحمل  الجزء الأكبر من الأزمة للتخفيف عن المواطن

هناك محاولات دايما لتضليل الناس  وياخدوهم فى حتة تانية خالص

عندى ثقة فى الناس والشعب المصرى  إنه فاهم ده وشايفه.. بس بأكد عليه

لم يكن لدينا ترف أو سوء تقدير  بشأن تنفيذ المشروعات القومية

أضفنا ضعف شبكة الكهرباء التى كانت موجودة فى مصر

نحن فى سباق مع الزمن لتجاوز  مخاطر وتداعيات الانفجار السكانى

المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة لا تهدف للتفاخر وإنما لتأسيس بنية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة المصرية (3)
رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى عيد الشرطة المصرية (3)

 

أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وجوهرها هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية  وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية

 

زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية بالنسبة لمصر  ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه بأقصى قوة

 

سنقيم احتفالية فى العريش ورفح والشيخ زويد بمناسبة النجاح فى مواجهة الإرهاب

 

نجحنا فى إننا ننزل طائرة فى العريش لأول مرة من 8 سنين

 

 ما فيش أرض فيكى يا مصر  حد يقدر أبدا ياخدها مننا أو يسيطر عليها.. ما حدش يقدر


الرئيس السيسى

عيد الشرطة

الشرطة المصرية

الازمة الاقتصاديه

الدعم



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