غلق 4 محلات تجارية مخالفة ومحضرا لمنشأة طبية لعدم تطابق الاشتراطات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 95 حالة إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت ، بشارع يوسف غالي والصاغ عبد السلام وميدان 27 وخلف المحروسة وشارع عبدالسلام عارف، كما استهدفت ايضا شارع إسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 95 حالة اشغال طريق، وغلق 4 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

وعلي صعيد آخر، قاد حي المنتزة أول حملة لمتابعة التفتيش على التخلص الآمن للمخلفات الطبية الخطرة بالمستشفيات الواقعه بنطاق منتزه أول، بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول، في إطار إحكام الرقابة على المستشفيات، والتأكد من التخلص الآمن للمخلفات الطبية الخطرة .

قامت إدارة شؤن البيئة بقيادة الدكتورة مي شوشة ومفتشي الإدارة، بتنفيذ حملات تفتيشية على «5» مستشفيات خاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة، والتفتيش على السجلات البيئية وغرفة تخزين النفايات الطبية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر مخالفة بيئة لمنشأة مخالفة للاشتراطات البيئية وجاري المتابعة، واستكمال أعمال التفتيش علي المنشآت الطبية .



جانب من الحملات



حملات الأحياء



حملات حي المنتزة اول



غلق منشات مخالفة



