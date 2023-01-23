صحة كفر الشيخ.. مستشفى بلطيم النموذجى متعددة التخصصات واستحداث 6 أقسام جديدة

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى قطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اهتماما كبيرا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد البلاد، فكانت المنظومة الصحية عبر عشرات السنوات مهملة، وخلال 9 سنوات، تغير القطاع الصحي، وتم مده بالعديد من الإمدادات التي حولت وجهة أهالي المحافظة من التوجه للمحافظات المجاورة، إلى تلك المستشفيات التي كانت فاتحة خير على أهالي المحافظة، فعقب إنشاء كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، توالت الإنشاءات الطبية داخل الجامعة أو بالمراكز والمدن، فتم انشاء مستشفى جامعة كفر الشيخ ضمن المنظومة الطبية بالجامعة، وشهدت المحافظة انشاء عدد من المستشفيات الجديدة، إضافة لتوفير عدد كبير من أجهزة الاشعة التي كانت المستشفيات محرومة منها.

مستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، من ضمن الصروح الطبية التى قام الرئيس السيسى بافتتاحها، عبر الفيديو كونفرانس، ويتميز بأنه كان أول مستشفى عزل بالمحافظة، حيث استقبل العديد من حالات الاصابة بكورونا، وكان للأطقم الطبية دور كبير في علاج المرضى، ويتبع حاليا المجالس الطبية المتخصصة، ويتلقى الرضى العلاج بأقسامه سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، كما يستقبل المرضى والمصابين، وخاصة مصابي الحوادث من جراء الحوادث التي يشهدها الطريق الدولي الساحلي، الذي يصل بين 6 محافظات" الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدفهلية، بورسعيد".

ويقع مستشفى بلطيم على نحو 20 ألف متر، وبتكلفة 500 مليون جنيه، ويضم 149 سريرا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و 18 عناية مركزة منهم 5 عناية قلب، و19 حضان اطفال حديثي الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث، عالى الكفاءات العلاجية والطبية، ويدير المستشفى قيادات مشهود لها بالكفاءة على رأسهم الدكتور أحمد حواس، مدير إدارة المستشفى.

ويضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثي الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية، ويوفر المستشفى كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، ويستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار.

كما يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية ،وسكن للفريق الطبي، كما يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف، كما يضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات.

تم استحداث عدد من الأقسام بالمستشفى قسم القسطرة القلبية عام 2022، وقسم جراحة المخ والاعصاب، وقسم القسطرة المخية، وقسم العظام"تغيير المفاصل و المناظير"، وقسم جراحة الأورام، وافتتاح بنك الدم التجميعي في ديسمبر 2022، والطب عن بعد في أغسطس 2022، كما تم الاشتراك في البرنامج الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار في تخصصات القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجراحات العظام وجراحات الاورام وجراحات المخ والاعصاب ، وتشغيل العيادات المسائية في نوفمبر 2022، وجاري الاستعداد لتشغيل جراحة التجميل والوجه والفكين.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما شهدته المنظومة الطبية خلال ال9 سنوات لم تشهده المحافظة من قبل، سواء بإنشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، ومنهم مستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، إضافة لإنشاء مركز الأورام، ومستشفى الكلى التي سيتم إنشاؤها، ليكون تابع لمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمستشفيات الجاري إنشاؤها بمدن " الرياض، الحامول، بيلا"، وما تشهده مدينة كفر الشيخ من تطوير كبير لمستشفى الصدر والحميات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بالإضافة لافتتاح مبنى الدرجة والعناية بالمستشفى العام، مشيدا بما تشهده جامعة كفر الشيخ من منظومة طبية متميزة سواء بمستشفى جامعة كفر الشيخ، أو بالأعمال الجارية بمستشفى الطوارئ والذي قارب الانتهاء منه.



احد حجرات الكشف



احدى حجرات العناية



احدى حجرات مستشفى بلطيم النموذجي



اسرة بقسم الباطنة



الحضان بمستشفى بلطيم النموذجي



العناية بالمرضى بالمستشفى



تعدد الاجهزة بالمستشفى



تعدد الحضانات بمستشفى بلطيم النموذجيب



جانب من حضان مستشفى بلطيم النموذجي



حجرة الفرز



حجرة لاجراء الاشعة بمستشفى بلطيم النموذجي



مدخل العيادات الخارجية