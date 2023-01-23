اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 09:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سكرتير الزعيم.. وفاة سامى شرف بعد صراع مع المرض (إنفوجراف)

الإثنين، 23 يناير 2023 09:27 م
سكرتير الزعيم.. وفاة سامى شرف بعد صراع مع المرض (إنفوجراف) سامي شرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غيب الموت سامى شرف الوزير الأسبق لشئون رئاسة الجمهورية، وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، "شرف" توفى عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر.

في هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن الوزير الأسبق لشئون رئاسة الجمهورية:

ولد فى حى مصر الجديدة بالقاهرة عام 1929

تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فى القاهرة

التحق بالكلية الحربية عام 1946 وتخرج منها 1 فبراير 1949

بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية

كلفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات وعينه سكرتيرًا للرئيس للمعلومات

قبل وفاة جمال عبد الناصر تم تعيينه وزيراً للدولة ثم وزيراً لشئون رئاسة الجمهورية فى أبريل 1970

توفى عن عمر يناهز 94 عاما بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر

 


سامى شرف

وفاه سامى شرف

سكرتير الزعيم

جمال عبد الناصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة