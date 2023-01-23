تحرير 9 محاضر لمحلات مخالفة بالمنتزه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شن حى المنتزه ثان في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة، منطقة طوسون من خلال إدارة تموين المنتزه، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وعلي صعيد آخر شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 95 حالة إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى .

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت ، بشارع يوسف غالي والصاغ عبد السلام وميدان 27وخلف المحروسة وشارع عبدالسلام عارف كما استهدفت ايضا شارع إسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن التحفظ علي نحو 95 حالة اشغال طريق ، وغلق 4 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.