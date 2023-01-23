تباين أراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية حول امتحان اللغة الإنجليزية

القليوبية - إبراهيم سالم

انتهي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية ، اليوم الإثنين، من أداء امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الرياضية، للفصل الدراسي الأول، حيث تباينت آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية، حيث انقسمت آراء الطلاب حول امتحان المادة ما بين أن الامتحان سهل وبه بعض النقاط الصعبة لقياس المستوى، فيما قال عدد آخر إن الامتحان كان به نقاط صعبة كثيرة.

فيما أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، في بيان لها، أنه لا شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من الامتحان وأن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من أداء الامتحان، حيث مر اليوم دون مشاكل تذكر.

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية لتفقد سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية، في أول أيامها، لمتابعة أداء الطلاب للامتحانات، حيث أكد على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزى، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة فى نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات، كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة فى محيط المدارس والتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بمراجعة كافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

ومن ناحيتها، أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهنى بواقع 675 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أى عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلى مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات فور حدوثها.