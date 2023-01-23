بيطرى الأقصر تضبط كمية من الكبدة والمجمدات واللحوم الغير صالحة للاستهلاك..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة تفتيشية مكبرة برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، نجحت فى ضبط 241 كيلو جرام كبدة مجمدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية، وذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إنه خرجت حملة بالإشتراك مع الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري، والدكتورة سماح رضا قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري، وعماد الدين فؤاد وأحمد ربيع مفتشي مديرية التموين بالأقصر، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 79 كيلو جرام، شملت 16 كيلو جرام لحوم مفرومة غير معلومة المصدر، و18 كيلو جرام من مصنعات كبدة مجمدة غير معلومة المصدر، و45 كيلو جرام مرحبا من الدواجن ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وجميع الأصناف غير معلومة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملة مكبرة بمدينة أرمنت، بالإشتراك مع الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الإدارة البيطرية بأرمنت، والدكتورة تيسير بدوي والدكتور محمد مدني رئيس قسم التفتيش بإدارة أرمنت، والدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، ومحمود حسين عثمان مفتش التموين بإدارة أرمنت، والدكتورة سيدة محمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 62 كيلو جرام، شملت 25 كيلو جرام قطع كبدة مجمدة غير معلومة المصدر، و9 كيلو جرام كبدة مفرومه مجمدة غير معلومة المصدر، و8 كيلو جرام لحوم مفرومة غير معلومة المصدر، و3 كيلو جرام سمك ماكريل غير معلومة المصدر، و17 كيلو جرام دواجن مجمدة ومصنعات والدواجن، وجميع الأصناف السابقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية، وسوء تخزين وحروق تجميد، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما تمكنت لجنة شارك فيها كل من الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة نرمين حسين، والدكتورة سماح رضا، والدكتور إبراهيم رياض أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، نجح فى ضبط 100 كيلو جرام مضبوطات، تضمنت 25 كيلو جرام كبدة مجمدة قطع غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و50 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و21 كيلو جرام لحوم قطع مجمدة منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و5 كيلو جرام من دواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



بيطرى الأقصر تضبط كميات من الكبدة والمجمدات الغير صالحة



ضبط كميات من الكبدة والمجمدات واللحوم الغير صالحة



كميات من الكبدة والمجمدات واللحوم الغير صالحة للإستهلاك



