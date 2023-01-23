النقل: تشغيل قطار تالجو ثانٍ على خط القاهرة الأقصر 27 يناير الجارى

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه من المقرر تشغيل القطار الثانى من فئة تالجو ، 27 يناير الجارى، على خط القاهرة الأقصر، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يجرى الأن تشغيل القطار الثانى تجريبي بدون ركاب على خط الصعيد.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات له أنه سيتم تشغيل القطار الثالث لتالجو على خط القاهرة أسوان، والقطار الرابع على خط القاهرة الإسكندرية، والخامس على خط القاهرة الأقصر، والسادس على خط القاهرة أسوان، مشيرا إلى أنه سيكون متاح الحجز على القطار الثانى فى 27 يناير القادم.

وأوضح وزير النقل أن قطار تالجو لن يتوقف فى المراكز وسيتوقف فى المحافظات فقط، مشيرا إلى أنه جارى الآن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشغيل القطار الجديد على خط القاهرة الأقصر.

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .