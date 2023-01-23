"القومي للسكان" يواصل القوافل السكانية الشاملة بمختلف قرى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصل فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، تنظيم القوافل السكانية الشاملة بمختلف قري المحافظة بالوصول لقرية الجفجافة بمركز الحسنة في وسط سيناء بحضور نوال سالم مدير عام الفرع، وسعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

اعلنت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة فى بيان صحفى ، أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

اضافت سالم، أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة، فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء ، المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

أشارت سالم، أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، وامتحانات محو الأمية، عروض فنية ورياضية وترويحية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا، وتضمنت تنفيذ ندوة عن مجابهة الفكر المتطرف والسلام الاجتماعي بالتعاون مع الأمانة العامة للدعوة والاعلام الدينى بمنطقة وعظ شمال سيناء.

كما تم تنظيم ندوة عن دور المجلس القومى للمرأة والتعريف به ونشاته ودور مكتب شكاوى المرأة بالفرع، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء.

أشارت إلي توقيع الكشف الطبي على 10سيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وتنفيذ ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بنادى المرأة بالوحدة الصحية بحضور 12 سيدة.

قالت إن إدارة المشروعات بمديرية الشباب والرياضة نفذت انشطة ترفيهية للأطفال ورسم علم مصر على الوجهه لعدد 40 طفلا، فيما نفذ

الهلال الأحمر المصري 6 جلسات دعم نفسى ل 30 طفلا وتقديم لقاح كرونا للمواطنين،بينما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بامتحانات محو الأمية ل7 مواطنين واستكتاب 4 مواطنين آخرين.