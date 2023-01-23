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"القاهرة - أسوان" 175 جنيهًا..أسعار تذاكر القطارات المكيفة على كافة الخطوط

الإثنين، 23 يناير 2023 01:00 ص
"القاهرة - أسوان" 175 جنيهًا..أسعار تذاكر القطارات المكيفة على كافة الخطوط قطار
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات على خطوط السكة الحديد قبلى وبحرى، وتشمل أسعار تذاكر القطارات الاولى والثانية المكيفة من القاهرة للاسكندرية والمحطات التى تمر عليها، وكذلك اسعار القطارات على خط القاهرة اسوان، للدرجة الأولى والثانية المكيفة.

ـ القاهرة - بني سويف 50 جنيهًا درجة أولى مكيف و45 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة – المنيا 85 جنيهًا درجة أولى مكيف و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - أسيوط 100 جنيه درجة أولى مكيف و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - سوهاج 115 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة – قنا 135 جنيهًا درجة أولى مكيف و100 جنيه درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الأقصر 145 جنيهًا درجة أولى مكيف و110 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة- أسوان 175 جنيهًا درجة أولى مكيف و125 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - بورسعيد 80 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - بنها 35 جنيهًا درجة أولى مكيف و25 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - بركة السبع 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - قويسنا 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - طنطا 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - إيتاي البارود 50 جنيهًا درجة أولى مكيف و40 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - كفر الدوار 65 جنيهًا درجة أولى مكيف و50 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - سيدي جابر 70 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الإسكندرية 70 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - العلمين 120 جنيهًا درجة أولى مكيف و105 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - مطروح 150 جنيهًا درجة أولى مكيف و125 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - المنصورة 55 جنيهًا درجة أولى مكيف و40 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - منيا القمح 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الزقازيق 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - السويس 80 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الإسماعيلية 60 جنيهًا درجة أولى مكيف و50 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - القنطرة غرب 70 جنيهًا درجة أولى مكيف و50 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - شبين الكوم 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - منوف 40 جنيهًا درجة أولى مكيف


اسعار تذاكر القطارات

تذاكر القطار

السكة الحديد

تذاكر قطارات السكة الحديد

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