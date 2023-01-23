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الرئيس السيسى: ثقتى فى الله وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر الأزمة الاقتصادية

الإثنين، 23 يناير 2023 03:14 م
الرئيس السيسى: ثقتى فى الله وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر الأزمة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق الآمال، يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل أو بكلمات أخرى، يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها، أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 1952 وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائمًا، على مستوى التحدي، وقادرين على هزيمته بل وقهره.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 71: "ثقتي في الله، وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر، ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص، والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله "لا يضيع أجر من أحسن عملًا"، وأننا قادرون على بناء وطن، يحقق آمالنا في الحياة الكريمة، والتقدم والازدهار.

 

وقال الرئيس السيسي، في نهاية كلمته: "أشكركم جزيلًا، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام، وهيئة الشرطة في تقدم ونجاح، في خدمة الشعب والوطن وبشعبها العظيم.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".


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