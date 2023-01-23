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"التموين" تحدد الخط الساخن 19588 للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

الإثنين، 23 يناير 2023 03:00 ص
"التموين" تحدد الخط الساخن 19588 للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وسيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع، وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.

تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان "بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بنشر معارض"أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع، مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض "أهلا رمضان، وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية  ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

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اليوم السابع بلس

أسعار السلع



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