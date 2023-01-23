اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 02:02 م
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التفتيش البيئي بالشرقية يشن حملة على 5 مصانع ويحرر محاضر بالمخالفات

الإثنين، 23 يناير 2023 12:40 م
التفتيش البيئي بالشرقية يشن حملة على 5 مصانع ويحرر محاضر بالمخالفات جانب من حملة التفتيش البيئى
كتبت منال العيسوى

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شن جهاز شئون البيئة الفرع الاقليمى للشرقية والاسماعلية برئاسة  الدكتور مجدى الحصرى ، حملة تفتيش بيئية أمس الأحد، على خمسة مصانع في نطاق عمل الفرع ، بالتعاون و التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة بلبيس وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة تموين بلبيس، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.
 
من جانبه أكد الدكتور مجدى الحصرى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابعط، أن التفتيش البيئي والمرور علي مصنع لتصنيع الأعلاف والمركزات، ومصنع لتصنيع الادوات المنزلية، ومصنع لتصنيع علف الدواجن، وشركة صناعات غذائية، ومصنع لتصنيع المخصبات الزراعية، كما تم تحرير محاضر ارقام كما  تم تحرير عدد من المحاضر بالمخالفات البيئة التي تم رصدها تحت أرقام "1531، و1532، 1535، 1534"، مؤكدا انه سيتم العرض علي السلطة المختصة بنتائج التفتيش.
 
يذكر أنه تم اصدار تقرير عن أعمال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية والإسماعيلية، أنه تم المرور على العديد من المنشآت الصناعية لمراقبة كل ما يتعلق بالمخلفات الصلبة والخطرة بالمنشآت الصناعية داخل محافظة الشرقية، وتم عمل تقارير ومحاضر لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته وقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية لبيان ما إذا كان هناك مخالفات لتطبيق مـواد القـانون بشأن حماية البيئة من التلوث أو أى مخالفة أخرى تظهر عرضاً أثناء الانتقال والمعاينة، ففى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء )، تم أخذ عدد 71 عينة من مخلفات المنشأت الصناعية حيث تبين مطابقة عدد 30 عينة و مخالفة عدد 41 عينة للمنشآت الصناعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم الاستجابة لشكوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، فحصت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة  113شكوى بيئية متنوعة.
الحملة على المخالفين وبحث المخالفات
الحملة على المخالفين وبحث المخالفات
جانب من الحملة على المخالفين
جانب من الحملة على المخالفين
جانب من الحملة
جانب من الحملة
 
 

حملة تفتيش بيئى

جهاز شئون البيئة

مصانع مخالفة

حملات بيئية



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