الإعدام شنقا لموظف وشقيقه وربة منزل قتلوا زوجها وألقوا جثته فى النيل بقنا

قنا - صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة، موظف وشقيقه وربة منزل بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوج المتهمة الثالثة، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين بمركز نقادة.

تعود أحداث الواقعة إلي 8 مايو 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة محمد.ع، في نهر النيل بمركز نقادة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة، محمد .ف، 38 عاما، موظف مفصول، ومقيم بمركز نقادة و شقيقه محمود 36 عاما، عاطل مقيم بالأقصر، و نفيسة .أ، 33 عاما ربة منزل ومقيمة بالغربى قمولا، قام الأول والثانى بتكبيل المجنى عليه بالحبال ووضع له أقراص مخدرة بالاشتراك والتنسيق مع المتهمة الثالثة لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة، وقاموا يإلقائه بمياه النيل. تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى عاقبت المتهمين بالإعدام شنقًا، وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

يذكر أنه قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي.



وتعود أحداث الواقعة إلي مارس 2021 عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة الطفلة رودينا.ع.ص، 17 عاما، وتبين أن المتهم في الواقعة أحمد.م، عامل مقيم بشئون المعنى، 29 عاما، استدرج الطفلة إلي مكان ناء عن أعين الناس وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مفارقة الحياة وسرق قرطها الذهبي ثم قام بدفن الجثة داخل حوش مهجور. وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 8917 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1667 لسنة 2021 كلي قنا والتي قضت بالإعدام شنقًا للعامل.