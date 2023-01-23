اعرف أنواع عسل النحل المختلفة وفوائده لمقاومة الأمراض بالإسكندرية

فى البداية يقول إبراهيم أسامة أحد بائعي عسل النحل شرق محافظة الإسكندرية ، أنه يعمل في بيع منتجات وتركيبات العسل منذ سنوات، و تطرق أن إلى أن النحلة حشرة جميلة قد منّ الله على الإنسان بها فتأخذ منها العسل والشمع وحبوب اللقاح، وأيضا غذاء الملكات الذي يستخدم النحل فى علاج الكثير من الأمراض الروماتيزمية وقد جعل الله النحلة نافعة غير ضارة في كل شيء.

وأضاف إبراهيم أسامة، أن العسل ذكر في القرآن وهو شفاء للناس فهو معجزة ربانية فكثير من الناس تتجه إلى الأدوية الكيميائية و لكن عسل النحل لا غنى عنه لأنه مادة علاجية ربانية سبحان الله لها فوائد عظيمة جدا من خلال السائل الذي يفرزه النحل الصغير ولها الكثير من الفوائد ، وهناك عسل مخصص لعلاج مرضى السكر وفي أفضل علاج الجروح العسل وفى منه انواع لتحسين الذاكرة وعلاج الانجاب والمتزوجين والرياضين ، وكثير من الناس تلجأ إلى العسل فى عملية الإنجاب ودى حاجة من الأسباب

وأشار إبراهيم أسامة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك تركيبة خاصة للمتزوجين والإنجاب، وسعره في متناول الجميع وسعره مخفض كفاتح للشهية ومفيد للمتزوجين ويضاف عليه ريجنسي وهو أفضل الأنواع ويتكون من حبوب اللقاح وطلع النخل وهى منتجات طبيعية خارجة من العسل، وكذلك العسل الخام وهو عسل برسيم ونسبة السكر بتكون قليله مفيد لكافة الطبقات، وتاخدوا كل المستويات ويسمى بعسل الدايت والجميع يستفيد منه .

وأوضح أن هناك مواسم لخروج العسل وكل موسم بيختلف هناك أنواع كثيرة منها زهرة الموالح والبرسيم وحبة البركة والموز والفراولة والينسون والنحل، عندما تاخد الرحيق من من زهرة معينة بتعطى طعم معين وفائدة، من أكثر أنواع العسل انتشار عسل البرسيم ، وهو ما يسمى بالعسل الابيض وبيكون طعمه حلو فى التذوق على خلاف أنواع العسل الآخرين ، مثل عسل الموالح يفيد فى البرد والانفلونزا والجو البرد، وعسل حبة البركة الرسول عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء هي شفاء من كل داء ولها فوائد في تقوية المناعة للجسم ، وعسل شمع العسل ولها فوائد فى جسم الإنسان.