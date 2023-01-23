احذر من الآثار الجانبية لمسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية

كتبت إيناس البنا

تختلف استجابة كل شخص للألم والمسكنات، في حين أن البعض يمكن أن يتحمل درجات كبيرة من الألم، أو ينتظر أو يتخذ طرقًا بديلة لعلاجه، فإن البعض الآخر يستخدم أدوية مسكنة للألم بشكل أعمى للتخلص من المهيج النابض.

يعتقد الأطباء أيضًا أن استجابة كل شخص لمسكنات الألم مختلفة، وقد لا تعمل نفس جرعة مسكن الألم مع الآخرين كما قد لا تعمل معك، لذلك، في حين أنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فإن مسكنات الألم هي أكثر بكثير من مجرد معجزات كما نسميها.

ما هي المسكنات وكيف تعمل؟



مسكنات الألم وفقا لموقع "timesnownews" هي أدوية لا تستلزم وصفة طبية (OTC) تعالج الألم وعدم الراحة في جميع أنحاء الجسم، هناك الكثير من المسكنات المتاحة التي تأتي تحت أسماء تجارية مختلفة بنفس تركيبة الملح، يمكن إدارتها من خلال:

الفم كسوائل

كبسولات

الحقن لراحة سريعة

المراهم أو الكريمات أو المواد الهلامية أو اللاصقات .

الآثار الجانبية لمسكنات الألم



هناك العديد من الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدثها مسكنات الألم ، اعتمادًا على مدة تناولها. القليل منهم هم:

فشل الكبد ، تفاعلات تحسسية تشمل الطفح الجلدي والتورم وانخفاض ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، صداع ، غثيان ، قيء ، عسر هضم ، غازي، آلام في المعدة ، وتشنجات ، وإسهال ، وألم في الصدر ، وضيق في التنفس ، وبول دموي أو غائم، تنفس ضحل ، ارتباك ، نعاس ، غثيان ، قيء ، إسهال ، دوار ، صداع ، آلام في المعدة ، فقدان الشهية ، طفح جلدي خفيف

طرق طبيعية بديلة لتسكين الألم



تتوفر أيضًا العديد من البدائل والطرق الطبيعية والآمنة تمامًا لتخفيف الألم. العديد من الأعشاب والتوابل والعلاجات البديلة لها تاريخ طويل من استخدامها بطريقة آمنة لتخفيف الالتهاب والألم.

دعنا نلقي نظرة على بعض هذه: