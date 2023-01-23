اتفاق زعماء الحكومة الائتلافية فى سلوفاكيا على إجراء انتخابات مبكرة

وكالات

تجري سلوفاكيا انتخابات برلمانية مبكرة في 30 سبتمبر المقبل، بعد أن اتفق زعماء الحكومة الائتلافية السابقة في البلاد على تغيير دستوري، لتقديم موعد الانتخابات من فبراير 2024، حسبما ذكر موقع "دينيك إن" السلوفاكي، الأحد.

وجاء تحرك زعماء الأحزاب، بعد فشل استفتاء للمعارضة بشأن إجراء انتخابات مبكرة في جذب عدد كاف من الناخبين، السبت.

وذكرت بيانات مكتب الإحصاء أن 27.3% فقط أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، وهو ما يقل كثيراً عن الأغلبية المطلقة اللازمة لصحة الاستفتاء.

ويمكن إجراء انتخابات مبكرة في سلوفاكيا إذا جرى تعديل الدستور ليسمح بتقصير فترة البرلمان البالغة أربع سنوات. ومثل هذا التعديل يتطلب طرحه في استفتاء أو إقراره بأغلبية 90 صوتاً على الأقل في البرلمان المؤلف من 150 مقعداً.

وتدير حكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر شؤون البلاد بموجب صلاحيات لتصريف الأعمال، بعد أن خسرت تصويتاً بالثقة في البرلمان في ديسمبر.