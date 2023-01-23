إنشاء صومعة غلال بطيبة ومنطقة لوجستية بالمدامود في الأقصر لخدمة قطاع التموين

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تستعد المحافظة لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية بقطاع التموين، والتى تشمل العمل فى إنشاء صومعة معدنية للغلال بسعة تخزينية 30 ألف طن بمدينة طيبة، حيث تم إسناد جميع الإنشاءات لجهاز مدينة طيبة ووصلت نسبة الإنجاز حوالي 25%، كما تم نقل مطحن الأقصر إلى مدينة طيبة.

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل بالمنطقة اللوجستية بالمدامود والمتوقفة منذ عام 2017، حيث أن الجزء الأول يضم 10 آلاف م ² مخازن للأدوية بتكلفة 152 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70% ، والجزء الثاني بمساحة 25 فدان لاقامة مخازن للسلع الزراعية والاستراتيجية والتعبئة والتغليف والتبريد، وتم تسليم شركة أبناء حسن علام الجزء الثانى بتكلفة 1200 مليون جنيه وتم توقيع العقد بتاريخ 27/9/2022.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى تطوير مديرية تموين الأقصر ومراكز خدمة المواطنين، حيث تم استمرار عمل مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة عدد 14 مركزا، وتعتبر مراكز خدمة المواطنين نقلة نوعية هامة بقطاع التموين على مستوى الجمهورية، حيث تختص تلك المراكز بتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، كما تم افتتاح مكتب السجل التجاري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات، وتم افتتاح مكتب سجل تجاري مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر والمقام على مساحة 120 مترا، حيث يتيح المكتب كافة تعاملات السجل التجاري وكذلك العلامات التجارية، من خلال عدد 10 "شباك خدمة.

وعن الخدمات على مدار الفترة الماضية بقطاع التموين، يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، أنه تم تنفيذ الأوكازيون الصيفي والشتوي لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت، حيث تم اشتراك 150 محلا ومعرضا لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالي من 15 : 3% ، مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.