إلغاء ندب رؤساء لجنتين و8 ملاحظين بلجان الإعدادية فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022/2023، والتي يجرى عقدها في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجاري"، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة أمام 308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة خلال 308 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وتضمن التقرير، الإشارة إلى قيام وكيل الوزرة محمد عبد التواب، بتفقد عدد من اللجان بمركزي اهناسيا وبني سويف، والتي شملت لجان مدرسة معصرة نعسان وباروط الإعدادية بنات ، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وقد قرر وكيل الوزارة إلغاء ندب رئيس لجنة باروط الإعدادية بنات والمراقب الأول و6 ملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم انضباط اللجنة، بجانب إلغاء ندب رئيس لجنة معصرة نعسان وإحالة 2 من الملاحظين بلجنة معصرة نعسان للتحقيق لنفس السبب.

وخلال الزيارة أكد وكيل التعليم، الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان وشدد وكيل الوزارة بحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش.

وفي نفس السياق واصل طلاب طلاب الصف الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول حيث أدى ما يزيد عن 15 ألف و 772 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والفيزياء لشعبة العلمي فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادتي الرياضيات العامة والتاريخ وذلك خلال 89 لجنة.