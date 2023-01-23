إصابة 12 شخصا بينهم أطفال عقرهم كلب ضال بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 12 شخصا بينهم أطفال، اليوم الإثنين، عقرهم كلب ضال بعزبة دنقل وعزبة داوود في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة 12 شخصا بينهم 9 أطفال، بعد أن عقرهم كلب ضال في قرى عزبة دنقل وعزبة داوود وأولاد علي بمركز نجع حمادي.

وأسفرت الواقعة عن إصابة محمود عاطف طايع، 16 عاما، و نورا محمود، 12 عاما، ومنصور محروس، 6 أعوام، وسيد محمود عبدالحميد، 20 عاما، وسناء صبرى، 35 عاما، و محمود أحمد عبداللاه، 11 عاماً، واحمد محمد أحمد، 3 أعوام، وهناء أحمد، 5 أعوام، و معاذ حسين، 5 أعوام، و عمر حسن، 7 أعوام، وأسماء محمد، 5 أعوام.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.