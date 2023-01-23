أهالى المساعيد بالعريش ينظمون حملة تنظيف وتجميل للحى بجهود تطوعية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصل أهالى حى المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء، حملتهم التطوعية لتنظيف وتجميل الحى بمشاركة مجتمعية، وقال إبراهيم الكاشف أحد السكان القائمين على تنظيم المبادرة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من دهان جميع الشوارع الرئيسية من أعمدة الإنارة وجارى دهان الأرصفة باللون الابيض والاسود بعد رفع الرمال من قبل مجلس مدينة العريش ومجهود سكان الحى .

وأضاف أن جميع ما يقوم به الأهالي هو جهد مجتمعى تعاون فيه الجميع، بينهم تجار وسكان وشباب ومقاولين، لافتا إلى أن الأهالي يعملون بيدهم بجانب بعضهم البعض وبإمكانيات بسيطة ولكنهم استطاعوا خلال أيام قليلة تغيير وجه المنطقة للأجمل .

وتابع أنهم يواصلون ويحققون حلمهم بتنفيذ مجسمات فى ميادين الحى تخلد أرواح الشهداء، وتصبح مكان وملتقى للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخ كل من قدم دور وطنى من ابائهم .

يذكر أنه شهدت مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء، تنفيذ مبادرات مجتمعية لتنظيف الشوارع وترميم المرافق.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إن مبادرة تنظيف وتجميل شوارع العريش تتواصل بجهود تطوعية يقوم بها أهالى مدينة العريش بتوفير معدات تقوم بنقل المخلفات وأكوام الردش .

وأضاف أن الأعمال تتم بمشاركة وتحت اشراف مجلس مدينة العريش، لافتا إلى أن اخر ماتم رفع آثار الرمال من على مسارات الكبارى ودهان الأرصفة والأعمدة، وتجميل المدينة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه الأعمال يتم صيانة الإنارة بشارع جسر الوادي والعمل علي إنارته بالكامل ، وبدورهم يقوم

قال محمد حسن درغام منسق المبادرة، وأحد رجال الأعمال المبادرين فى التنفيذ أنهم انطلقوا فى العمل ستكون انطلاقة أكبر بمشاركة عدد كبير من رجال أعمال يساهمون بتوفير لوادر وسيارات نقل وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجارى على أن تعمم المبادرة في باقى مدن المحافظة .

وأضاف أن المبادرة يشارك فيها جميع أهالى العريش بكل أطيافها ورجال أعمالها ومجتمعها المدنى وتشمل نظافة وتشجير ودهان الأرصفة وأعمدة انارة وتزيين الشوارع.



جانب من اعمال التنظيف



شباب يشاركون فى تجميل الشوارع