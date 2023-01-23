اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 07:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى المساعيد بالعريش ينظمون حملة تنظيف وتجميل للحى بجهود تطوعية.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 06:00 ص
أهالى المساعيد بالعريش ينظمون حملة تنظيف وتجميل للحى بجهود تطوعية.. صور شباب يشاركون فى تجميل الشوارع
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل أهالى حى المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء، حملتهم التطوعية لتنظيف وتجميل الحى بمشاركة مجتمعية، وقال إبراهيم الكاشف أحد السكان القائمين على تنظيم المبادرة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من دهان جميع الشوارع الرئيسية من أعمدة الإنارة وجارى دهان الأرصفة باللون الابيض والاسود بعد رفع الرمال من قبل مجلس مدينة العريش ومجهود سكان الحى .

وأضاف أن جميع ما يقوم به الأهالي هو جهد مجتمعى تعاون فيه الجميع، بينهم تجار وسكان وشباب ومقاولين، لافتا إلى أن الأهالي يعملون بيدهم بجانب بعضهم البعض وبإمكانيات بسيطة ولكنهم استطاعوا خلال أيام قليلة تغيير وجه المنطقة للأجمل .

وتابع أنهم يواصلون ويحققون حلمهم بتنفيذ مجسمات فى ميادين الحى تخلد أرواح الشهداء، وتصبح مكان وملتقى للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخ كل من قدم دور وطنى من ابائهم .

يذكر أنه شهدت مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء، تنفيذ مبادرات مجتمعية لتنظيف الشوارع وترميم المرافق.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إن مبادرة تنظيف وتجميل شوارع العريش تتواصل بجهود تطوعية يقوم بها أهالى مدينة العريش بتوفير معدات تقوم بنقل المخلفات وأكوام الردش .

 

وأضاف أن الأعمال تتم بمشاركة وتحت اشراف مجلس مدينة العريش، لافتا إلى أن اخر ماتم رفع آثار الرمال من على مسارات الكبارى ودهان الأرصفة والأعمدة، وتجميل المدينة.

 

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه الأعمال يتم صيانة الإنارة بشارع جسر الوادي والعمل علي إنارته بالكامل ، وبدورهم يقوم

قال محمد حسن درغام منسق المبادرة، وأحد رجال الأعمال المبادرين فى التنفيذ أنهم انطلقوا فى العمل ستكون انطلاقة أكبر بمشاركة عدد كبير من رجال أعمال يساهمون بتوفير لوادر وسيارات نقل وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجارى على أن تعمم  المبادرة في باقى مدن المحافظة .

وأضاف أن المبادرة يشارك فيها جميع أهالى العريش بكل أطيافها ورجال أعمالها ومجتمعها المدنى وتشمل نظافة وتشجير ودهان الأرصفة وأعمدة انارة وتزيين الشوارع.

جانب من اعمال التنظيف
جانب من اعمال التنظيف

 

شباب يشاركون فى تجميل الشوارع
شباب يشاركون فى تجميل الشوارع

 

مشاركة الاهالى
مشاركة الاهالى

 

 


شمال سيناء

العريش

العريش نظيفة

سيناء

الشيخ زويد

بئر العبد



الموضوعات المتعلقة

العريش تنفض غبار الماضى بسواعد أهلها.. انطلاق مبادرة مجتمعية لتنظيفها بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. معدات تعمل على مدار الساعة بمسح الشوارع والتخلص من الرمال.. والأهالى يشاركون بدهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.. صور

الخميس، 19 يناير 2023 08:30 م

تواصل تنفيذ مبادرة تنظيف وتجميل مدينة العريش بشمال سيناء

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:07 م

مشروعات التنمية والتعمير فى سيناء رسالة أمان من أرض الفيروز.. ميناء بحرى عملاق على ساحل العريش.. مدينة حديثة متكاملة برفح.. محطة تحلية مياه ومحطات كهرباء جديدة.. وتطوير شامل لمستشفى العريش.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 11:00 م

رئيس الوزراء: تحويل ميناء العريش إلى وجهة تصديرية لكافة المنتجات

السبت، 14 يناير 2023 03:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة