ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو لأوكرانيا في الربيع

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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن حزمة مساعدات عسكرية ستمنحها بلاده إلى أوكرانيا بقيمة مليار يورو بحلول الربيع المقبل.

وأوضحت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تصريحات بيستوريوس جاءت خلال قمة رامشتاين لوزراء دفاع 50 دولة، وأشار خلالها إلى أن برلين لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن منح كييف دبابات ليوبارد التي سبق وأن طلبتها.



يشار إلى أن هولندا أعلنت إمداد أوكرانيا بنظامين من صواريخ باتريوت وأنظمة للدفاع الجوي، حسبما جاء ذلك في رسالة من وزير الدفاع الهولندي كاجسا أولونجرين إلى مجلس النواب الهولندي.



وكانت المخابرات الألمانية قد أعربت، خلال اجتماع سري عقد في وقت سابق في البوندستاج الألماني (البرلمان الاتحادي)، عن انزعاجها من الخسائر الفادحة للجيش الأوكراني في مدينة باخموت، وأبلغ جهاز المخابرات الأجنبية السياسيين الأمنيين أن أوكرانيا تخسر "عددًا مكونًا من ثلاثة أرقام من الجنود" يوميًا، إلا أن التقرير لم يحدد كيفية احتساب الخسائر وما إذا كانت تشمل الجرحى والأسرى.



كما أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن الوزير بوريس بيستوريوس سوف يستقبل، غدا الثلاثاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج في زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية بمقر لبندلر بلوك برلين.



وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يعد الأول عقب تولي وزير الدفاع الألماني الجديد مهام منصبه؛ لذا ستكون الزيارة بداية تعارف بين الطرفين في المقام الأول.



وذكر البيان أن المحادثات سوف تنصب على عده قضايا مهمة؛ أهمها التحضير للاجتماع المقبل لوزراء دفاع الناتو في بروكسل في منتصف فبراير، بالإضافة للإعداد إلى قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو المقبل فضلا عن مناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا.