اليوم السابع
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‫منافذ وزارة الزراعة المتحركة تتجه اليوم إلى محافظة المنوفية

الأحد، 22 يناير 2023 06:00 ص
‫منافذ وزارة الزراعة المتحركة تتجه اليوم إلى محافظة المنوفية سعيد صالح مستشار وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه سيتم تحريك أسطول سيارات من المنافذ المتحركة يتضمن 23 سيارة فى السابعة من صباح اليوم الأحد الى مدينة شبين الكوم أمام مبنى المحافظة محملين بكافة السلع والمنتجات الغذائية فى اطار جهود الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
 
وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.
 
أضاف صالح أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.
 
الجدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم البلدى فى المنافذ يبلغ 150 جنيهًا و الضأن ب 155 جنيهًا ، إلى جانب توافر البوفتيك والموزة وجميع منتجات مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض والبلدى والسمان ، وكذلك الطيور بكافة أنواعها والدواجن الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون.
 
 

منافذ الزراعة

لحوم وزارة الزراعة

لسلع الغذائية

سلع غذائية مخفضة



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