‫الزراعة: مشروع لتثبيت سلالة من الأبقار والجاموس بصفات تزيد إنتاج الألبان واللحوم

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد تقدم بمشروع للتحسين الوراثى فى الأبقار والجاموس المصرى بغرض تثبيت سلالة مصرية ذات صفات وراثية ممتازة فى إنتاج الألبان واللحوم على مستوى المربى الصغير.

وأضاف فاضل فى تقرير حول إنجازات المعهد فى 2022 ، أنه تم البدء فى التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة للحيوانات والتحسين الوراثى المستمر للسلالات المحلية والتوسع فى تطبيق التلقيح الاصطناعى باستخدام سائل منوى محسن وراثيا ورفع الكفاءة التناسلية للإناث عن طريق زيادة معدلات العشار، وإنشاء مركز قومى لتنشئة واختيار الطلاق.

وأوضح فاضل أن المعهد تقدم بمشروع توطين سلالة من الأبقار المستوردة من البرازيل تتميز بتحملها للظروف الجوية والبيئه المصرية وذات صفات وراثه جيدة فى انتاج اللحوم والالبان، لافتا إلى أن المعهد قام باختيار جميع عجلات هولشتين العشار ضمن المبادرة الرئاسية لتحسين السلالات بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والتضامن وجمعية الأورمان.

وأوضح فاضل أن المعهد نفذ خلال عام 2022 حوالى 150 قافلة بيطرية مجانية وفحص وعلاج أكثر من مليون رأس ماشية و180 دورة تدريبية وارشادية، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

أوضح فاضل أن القوافل البيطرية التنموية المجانية تأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى مشروع حياه كريمة والذى يشمل تطوير البنية التحتية لقرى مصر، مشيرًا الى انه تم تنفيذ القوافل لصغار المربيين بهدف تقديم الخدمات البيطرية المختلفة لصغار المربين و كذلك ثقل التقنيات الحديثة الى شباب الأطباء البيطريين و المهندسين الزراعيين .

أضاف أن إجمالى عدد القوافل 150 قافلة تم تنفيذها فى 16 محافظة، وبلغ اجمالى عدد الحيوانات التى تم فحصها وعلاجها وتحصينها 95 ألف و 775 حيوان ل 39 ألف و 305 مستفيد، مشيرًا الى ان المحافظات التى تم زيارتها محافظات الصعيد " الفيوم - بنى سويف - المنيا – اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر – أسوان" و محافظات الدلتا "دمياط - المنوفية - الغربية –البحيرة – القليوبية – القاهرة "، والمحافظات الحدودية " مرسى مطروح و جنوب سيناء".

أضاف أن الخدمات المختلفة التى تقدمها القافلة هى تشخيص المشاكل التناسلية و تقديم العلاج الفورى لها، و التشخيص المبكر للعشار باستخدام الموجات فوق الصوتية، و التلقيح الاصطناعى للابقار و الجاموس بسائل منوى ذو صفات وراثية متميزة و تشخيص امراض الضرع و امراض العجول و تشخيص الامراض المعدية و امراض النقص الغذائى و علاجها و فحص الطلائق، و اجراء العمليات الجراحية، و تجريع و رش جميع الحيوانات للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية، و اخذ العينات من الحالات المرضية للعزل البكتيرى و الفيروسى .

أشار فاضل إلى أن الدورات التدريبية التى تم تنفيذها خلال القوافل 28 دورة تدريبية ل 504 طبيب بيطرى فى مجالات التطبيق الحقلى للتلقيح الاصطناعى فى الماشية، و القواعد الاساسية لاستخدام الموجات فوق الصوتية فى التشخيص البيطري، و استخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية وتشخيص الحمل والنفوق المبكر للأجنة فى الماشية، و الفحص التناسلى للمجترات الصغيرة الغير عشار باستخدام السونار ،و تشخيص الحالة التناسلية بالجس المستقيمى فى الماشية، و الرعاية الصحية للحيوانات حديثة الولادة.

أما الندوات الارشادية التى تم تنفيذها خلال القوافل بلغت 148 ل 7400 "مربى - مهندس زراعى -طبيب بيطري" فى مجالات، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة، و التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعي، المشاكل الحقلية التى تواجه الطبيب البيطرى وكيفية حلها، و الوقاية من المشاكل المرضية والتناسلية لحيوانات المزرعة لدى صغار المربين .

كما تم توزيع 13 نشرة وكتيب ارشادى تشمل النواحى الوقائية والعلاجية للحيوانات المختلفة، الايواء والتغذية النموذجية، الحليب والعناية بالضرع، رعاية العجول الرضيعة، العلامات المرضية للحيوان، الجدوى الاقتصادية لتربية الحيوان .

وأوضح فاضل دور المعهد فى مجال تشخيص الامراض التناسلية حيث تم فحص 23 رسالة من العجلات العشار المستوردة من أوروبا و أمريكا باجمالى 24 ألف و 150 عجلة للتاكد من خلوها من الأمراض التناسلية، و فحص 87 رسالة من العجول المستوردة من أوروبا و أمريكا اللاتينية باجمالى 147 ألف و 900 عجل للتاكد من خلوها من الامراض التناسلية، و اجراء التشخيص المعملى للامراض التناسلية بالمزارع المختلفة فى مصر ل 801 ألف و 515 حيوان، و تجميد 15 ألف قصيبة سائل منوى للابقار و الجاموس و الخيول .

وقام المعهد بفحص الطلائق و القصيبات المجمدة للامراض التناسلية المختلفة وكذلك تقييم كفاءة السائل المنوى المجمد فى مراكز التلقيح الاصطناعى المختلفة بمصر و هى @ مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية و العباسية و بنى سويف و المركز الدولى للتدريب بسخا" و تطوير مركز التلقيح الاصطناعى فى سوهاج.

كما نفذ المعهد 39 دورة تدريبية باجمالى 290 متدرب من الأطباء البيطريين من مصر و الدول العربية و افريقيا و اسيا و أمريكا اللاتينية و 5 ورش عمل داخل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم بحضور 146 طبيب بيطرى وذلك فى مجالات التحسين الوراثى وتطبيق التلقيح الاصطناعى واستخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص الحمل المبكر والتخلفات التناسلية، و 6 ندوات علمية بحضور 225 طبيب بيطري.

وحول دور المعهد فى مجال البحوث والنشر العلمى تم نشر 15 بحث فى دوريات علمية دولية و محلية، و منح 2 درجة دكتوراة و درجة ماجستير.