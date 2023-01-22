اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 06:20 م
أكرم القصاص
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وحدة إسرائيلية تعتقل شابا من مخيم "الدهيشة".. وقوات تقتحم قرية برام الله

الأحد، 22 يناير 2023 05:32 م
وحدة إسرائيلية تعتقل شابا من مخيم "الدهيشة".. وقوات تقتحم قرية برام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اعتقلت وحدة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الأحد، شابًا من مخيم "الدهيشة"، جنوب محافظة "بيت لحم" إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.


وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بناية قرب المدخل الشرقي للمخيم، واعتقلت الشاب الذي لم تعرف بعد هويته. 


وفي مدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية النبي صالح.


وقال الناشط بلال التميمي من القرية إن قوات الاحتلال اقتحمتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من السكان بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع الذي جرى إطلاقه بكثافة.


إسرائيل

فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى

رام الله

مخيم الدهيشة



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