مراسل «القاهرة الإخبارية»: استمرار الهجوم على مقر بلدية مقديشو حتى الآن

كتب أحمد عرفة

قال عدنان عبدي ، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مقديشو ، إن الهجوم على مقر بلدية العاصمة الصومالية من جانب حركة الشباب الإرهابية مستمر حتى الآن، وإن السلطات الرسمية لن تعلق ولم تذكر الحصيلة الرسمية الأولية للهجوم.

وأضاف «عدنان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الأمن وصلت المنطقة وتحاول السيطرة على الوضع بقيادة قائد شرطة العاصمة، وهذا الهجوم يعتبر خطيرًا، ويعد مقر البلدية من أكثر المناطق تحصينًا بالعاصمة الصومالية

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مصدر أمني في الشرطة الصومالية ذكر أن أفراد الشرطة مستمرة في عملياتها، لإحكام السيطرة على المنطقة وستصدر بيانًا بالحصيلة النهائية للعملية الإرهابية.

وهاجمت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مقر البلدية بالعاصمة مقديشو، الذي يتواجد به مسؤولون كبار، إذ بدأ الهجوم بسيارة مفخخة اصطدمت بالبوابة الأمامية لمقر البلدية، وبعدها اقتحم مسلحو الحركة المقر.