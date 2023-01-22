مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات الاعدادية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، صباح اليوم الأحد لجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة البساتين التعليمية، يرافقه جمال سلطان مدير عام إدارة البساتين التعليمية، وأطمأن على سير اللجنة الإمتحانية وأدى الأمتحان باللجنة ( 366) طالب فى (18) لجنة

واطمأن على أداء الطلبة للأمتحان و سألهم عن مادة الدراسات الإجتماعية أمس وأجابوا إنهم تمكنوا من الأجابة وأن الإمتحان شمل جميع أجزاء المنهج .

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الأمتحان اليوم الفترة الأولى فى مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9:00: 11.00، الفترة الثانية : تربية فنية من الساعة 11.30: 1.30

وجاءت ورقة إمتحان مادة الجبر والإحصاء واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وجاءت صياغة الأسئلة سليمة من الناحية الفنية واللغوية ومحددة ومتدرجة من الأسهل وشملت الأسئلة جميع أجزاء المنهج ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومى للإمتحانات ، وتنوعت الأسئلة مابين مقالى وموضوعى وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت من حيث الإجابة والمراجعة.

وجاءت ورقة التربية الفنية متطابقة للمواصفات الفنية والطباعة واضحة وجاءت صياغة الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الأمتحانية وشملت الأسئلة على عدة محاور من المنهج ( ثقافة، تصميم ، تذوق ،أشغال) فنية. كما جاءت الأسئلة متنوعة مابين أختيار من متعدد (صواب وخطأ) وكانت الأسئلة مناسبة للوقت.

وتابع مدير المديرية لجان أمتحانات الصف الثاني الثانوى بمدرسة أسماء بنت إبى بكر الثانوية بنات، وعددهم ( 66) طالبة فى (4) لجان، وأدت الطالبات اليوم الأمتحان فى مادة اللغة الثانية وجميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة من بداية الأمتحان.

وتفقد موسى، أعمال الكنترول فى المدرستين ووجه لرؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل مع المعلمين و الألتزام بضوابط الأمتحانات وعدم أصطحاب الطلبة للهاتف المحمول وأتخاذ الأجراءات الأحترازية.

وشدد مدير المديرية، على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الأمتحانات دون أى معوقات، وأكد على ضرورة مراعاة الدقة فى التصحيح والعمل لصالح الطلاب و الإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة .

كما أثنى مدير المديرية على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول و الأداء المتميز. ، لافتا إلى التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه .

وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتطمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول مؤكدا على الإلتزام بالمواعيد صباحا ومساء .

وسأل العاملين فى الكنترول عن اى مشاكل أو عقبات تعوقعم أثناء العمل لتلافيها والعمل على حلها، وأكد مدير المديرية على تواجد غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة، كما تابع المطبعة السرية قبل الفجر .