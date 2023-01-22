محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية

شمال سيناء - محمد حسين

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، التي يؤدي الطلاب فيها الإمتحان في مادة اللغة الانجليزية.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى اعلنته محافظة شمال سيناء، علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، لافتا الي ان غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الامتحانات خلال الأيام الماضية.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الإمتحانات في عدد 86 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة.

وأشار الي أن عدد الطلاب بإدارة العريش ( 4572) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة بئر العبد (2787) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية ( 526) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية (150) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية (1073) طالبا وطالبة ، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية (643) طالبا وطالبة.

وكانت الامتحانات بدأت يوم الاثنين الماضى وتنتهى غدا الاثنين.