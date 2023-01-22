محافظ المنوفية يتلقى تقريرا عن امتحانات الشهادة الاعدادية والصف الأول الثانوى

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأدى اليوم الأحد الموافق 22 يناير طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 399 لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و 812 طالب ، وغياب 698 طالب بنسبة حضور 99,2% ، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ، هذا وقد رصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم حالة مخالفة واحدة بإدارة الباجور التعليمية والتي تضمنت قيام طالبة بالصف الثاني الثانوي بحضور امتحان اللغة الإنجليزية بدلاً من شقيقتها بلجنة الشهيد أحمد عمر أبو المجد الإعدادية بكفر الخضرة ، وتم تحرير محضر إثبات حالة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

فيما أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى "فترة أولى" بإجمالى حضور 39 ألف و271 طالب وطالبة وغياب 194 طالب بنسبة حضور 99.99% .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.