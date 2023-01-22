محافظ الدقهلية يطلق مبادرة "قرية بلا فقر" ببرنامج "فرصة" في قرية الحصص

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج "فرصة" والوفد المرافق له بالوزارة ومنسقى المشروع بعدد من المحافظات، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وخلال الزيارة أطلق "مختار "مبادرة قرية بلا فقر" من خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى وذلك بقرية الحصص بمركز شربين، وهى إحدى قرى مشروعات مبادرة حياة كريمة، وقال "مختار" أن المبادرة استهدفت تسليم عدد 150 مشروعا لأسر تكافل وكرامة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه كقروض عينيه دوارة.

وأضاف "مختار" أن برنامج "فرصة" يدعم مشروعات التمكين الاقتصادى لأسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.. هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن برنامج فرصة من البرامج الرائدة التى تعلى من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية بما يساهم فى خروج الاسر الفقيرة من حالة العوز إلى حالة العمل والإنتاج.

وأشار " مختار"إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً فى الوقوف بجانب الأسر الاولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافه سبل الدعم اللازم لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى.

وفى ذات السياق اوضح" مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة"قرية بلا فقر" تأتى فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الريف المصرى بالمحافظات، حيث يتم من خلال برنامج "فرصة" تنفيذ قوافل التمكين الاقتصادى بعدد 10 محافظات كمرحلة اولى هى الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية واسوان وقنا وسوهاج واسيوط والبحيرة والمنوفية.. واشار أن المرحلة الاولى من المبادرة يتم خلالها تسليم 1500 مشروع لعدد 1500 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة والاسر الاولى بالرعاية بتكلفة اجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم فى كل محافظة تسليم عدد 150 مشروعا بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد.

وقد تضمن برنامج الزيارة لوفد وزارة التضامن الاجتماعى بمرافقة محافظ الدقهلية بمركز ومدينة شربين، مقر الاستاد الرياضى بمدينة شربين، حيث تفقد "مختار" معرض مشروعات الاسر المنتجة وذوى الهمم، كما تفقد ملتقى التوظيف لتوفير فرص العمل لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات العاملة على ارض الدقهلية، كما تفقد المشروعات الاقتصادية بعدد 150 مشروعا، والتى يتم تسليمها لمستفيدى تكافل وكرامة والاسر الاولى بالرعاية بقرية الحصص بشربين، كما شهد محافظ الدقهلية ومرافقوه احتفالية تسليم صكوك المشروعات لعدد 10 محافظات التى استهدفتها المرحلة من برنامج "فرصه" فى اطار مشروعات التمكين الاقتصادى.

وقد ثمن محافظ الدقهلية الدور الرائد لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال حزمة المبادرات الاجتماعية، وتقديم كافة المساعدات سواء كانت عينيه أو مادية للأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدى تكافل وكرامة ولكافة الفئات ليس على مستوى الدقهلية وحدها، بل فى جميع المحافظات وذلك بدعم متواصل ورعاية كاملة من السيد رئيس الجمهورية الذى يضع على رأس الاولويات كافة الفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لهم.