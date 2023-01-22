محافظ الدقهلية يجتمع بوكلاء الوزارة لمناقشة تنفيذ حزمة من الفعاليات التنموية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا، موسعا مع وكلاء الوزارة ومديرى مديريات الخدمات على مستوى المحافظة تم خلاله استعراض ومناقشة تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة التنموية فى المجالات المختلفة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.

وقال محافظ الدقهلية أن هذا الاجتماع استهدف تفعيل توصيات الاجتماع التنسيقى الذى عقد مؤخرا بمقر قيادة الجيش الثانى بمدينة الإسماعلية بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة واعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" ورجال الاعمال لدعم قضايا التنمية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "مختار" انه من المقرر تنفيذ قوافل طبية علاجية للمناطق الاكثر احتياجا وكذا تنفيذ حفلات زواج جماعى للأيتام وتنظيم انشطة رياضية وترفيهية وثقافية ورحلات للمناطق العسكرية لتعزيز الانتماء وزيادة الوعى الثقافى للمواطنين وخاصة الشباب والفتيات بالإضافة إلى تنظيم معارض منتجات بأسعار مناسبة وذلك من خلال عرض منتجات الاسر المنتجة بمنافذ القوات المسلحة والمعارض الخاصة بها.

وفى ذات السياق وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارة مديرى مديريات الخدمات سرعة تنفيذ حصر دقيق لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى من المطلوب تنفيذها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كل فى قطاعه وتحتاج لأخذ موافقات هيئة المساحة العسكرية عليها لبدء التنفيذ لها.

حضر الاجتماع وكلاء وزرات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والزراعة والتضامن الاجتماعى وهيئة الاوقاف والابنية التعليمية ورئيس قطاع المنطقة الأزهرية وممثلا عن مديرية الشباب والرياضة ومسئولى الاستثمار والتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.