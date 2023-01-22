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أفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة نقاش مفتوحة حول الأوضاع في هاييتى بعد غد /الثلاثاء/، وتعقبها جلسة مغلقة حول نفس الموضوع برئاسة هيلين لاليم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في هاييتى.

كما يطلع مجلس الأمن يوم /الأربعاء/ المقبل على التقرير نصف السنوى حول الوضع بدارفور، وذلك في ضوء تقرير مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أسعد خان عن نشاط الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية المتعلق بدارفور خلال النصف الثانى من العام الماضي.

يذكرأن، ناشدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، المنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية، والخيريين وأصحاب الضمائر الإنسانية الحية للتوجه إلى معسكرات النازحين في دارفور، ولا سيما معسكر كلمة، وكأس، وزمزم، لتقديم الخدمات الإنسانية الطارئة للمتضررين، وتقديم الدعم اللازم لهم من المواد الغذائية والدوائية والخيام والمشمعات وغيرها.