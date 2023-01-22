كما يطلع مجلس الأمن يوم /الأربعاء/ المقبل على التقرير نصف السنوى حول الوضع بدارفور، وذلك في ضوء تقرير مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أسعد خان عن نشاط الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية المتعلق بدارفور خلال النصف الثانى من العام الماضي.