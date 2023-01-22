مثلث الصعيد الذهبى.. تفاصيل مشروع التنمية "قنا ـ سفاجا ـ القصير" بطول 7 ألاف كيلو متر مربع

كتب محمود العمرى

تسير مصر بخطوات ثابتة منذ سنوات فى إنشاء مجموعة ضخمة من المشروعات القومية، وتستهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، بما يسهم اجتماعيًا فى توفير فرص عمل وتسهيل المعيشة على المواطنين.

وترتكز تلك المشروعات على الاستدامة والحفاظ على البيئة وبناء بنية تحتية قوية، وبالأخص فى صعيد مصر والذي غابت عنه مسيرة التنمية منذ سنوات طويلة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مشروع المثلث الذهبي ضمن العديد من المشروعات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال الفترة الحالية وهو يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى.

ومن أهم المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بجنوب مصر، فما هو مشروع المثلث الذهبى.. وما هى أهميته الاستراتيجية؟.

"منطقة المثلث الذهبى"

منطقة تأخذ شكل المثلث فى الصحراء الشرقية المصرية، وزوايا هذا المثلث هي "قنا – سفاجا ـ القصير"؛ حيث قاعدة المثلث على ساحل البحر الأحمر بطول حوالي 80 كم ما بين سفاجا والقصير، ويمثل طريق قنا-سفاجا ضلع المثلث بطول حوالي 164 كم والضلع الثاني طريق قفط-القصير بطول حوالي 174 كم، فهناك حوالي 10 كم من قنا لقفط عبارة عن ثنية واضحة على الخرائط، ومساحة المثلث الكلية حوالي 7000 كيلو متر مربع.

ويقام المشروع على 6 مراحل تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع حوالي 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل، ولذلك ومن موقع المثلث الجغرافى نستطيع القول إن استراتيجية التنمية بالمنطقة تم تأسيسها في ضوء المميزات المختلفة بالمنطقة.