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ماكرون: الاتفاق مع ألمانيا على تعزيز الأنشطة الصناعية فى أوروبا

الأحد، 22 يناير 2023 08:33 م
ماكرون: الاتفاق مع ألمانيا على تعزيز الأنشطة الصناعية فى أوروبا ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تم الاتفاق مع ألمانيا على تعزيز الأنشطة الصناعية في أوروبا، والوصول إلى الحيادية الكربونية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتفاقًا على تخفيض التضخم في أوروبا، عن طريق تعزيز وتطوير العديد من المشروعات الصناعية فيما يتعلق بالتكنولوجيا وشبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه سيكون هناك مجلس أوروبي استثنائي في فبراير المقبل، وسنتوجه نحو مشروعات أوروبية طموح، من أجل تقديم أفضل التمويلات للقطاعين العام والخاص.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن فرنسا وافقت على تعزيز الصداقة الفرنسية الألمانية على مستوى الشباب الواعدين، عبر البرنامج الفرنسي الألماني المتعلق بالشباب، والخاص بتبادل الخبرات وتعلم اللغتين، متابعا: إننا نحيي تاريخنا وقوة العلاقات الألمانية الفرنسية خلال العقود الـ6 الماضية، وسنعمل في المستقبل من أجل الإخوة والازدهار بين الدولتين.

 


المانيا

فرنسا

ماكرون

شولتز

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