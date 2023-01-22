اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 06:20 م
أكرم القصاص
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كلارو العقارية عضوًا في مجلس معايير التقييم الدولية

الأحد، 22 يناير 2023 05:07 م
كلارو العقارية عضوًا في مجلس معايير التقييم الدولية كلارو العقارية

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في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر حصلت شركة عقارات كلارو CLARO على عضوية مجلس المعايير الدولية للتقييم، ويعتبر المجلس أكبر منظمة مهنية مرموقة على مستوى العالم تعمل لزيادة الثقة في مهنة تقييم الأصول، وفقاً لمعايير محددة تم تصميمها من قبل أفضل خبراء العالم.
 
يؤدي تطبيق المعايير الدولية للتقييم إلى الوصول لنتائج تضمن الكفاءة والحياد والاستقلالية وتحقق التوزان المالي بالأسواق وتحفظ الأموال للمؤسسات والأفراد، تم اتخاذ القرار من أجل تحسين قدرة كلارو العقارية على تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
 
الجدير بالذكر أن شركة عقارات كلارو تخضع أيضاً لتنظيم المعهد الملكي للمساحين القانونين RICS وهو أقدم منظمة في العالم للخدمات العقارية الاحترافية ويزيد عمره عن 150 عام ومقره لندن.
 
وتلتزم شركة عقارات كلارو بالتعاون مع كل من المعهد الملكي ومجلس المعايير الدولية للتقييم على نشر وتطبيق المعايير وقواعد السلوك المهني ومنها: التعامل بصدق وموضوعية، والوضوح والتصرف بنزاهـة وشفافية، وعدم تضليل الآخرين أو التغافل أوالتواطؤ مع المضللين، والعمل بكفاءة وتقديم خـدمة متميزة للعملاء وضمان الجودة، وتفادي تعارض المصالح عند أداء المهام المهنية، وتحمل المسئولية ومنع الضرر والحفاظ على ثقة المجتمع في المهن الاحترافية.
 
 
 

كلارو العقارية

مجلس معايير التقييم الدولية

Claro




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