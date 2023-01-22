قصر ثقافة حوض الرمال بالأقصر يقدم محاضرة عن الأديب الراحل بهاء طاهر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "شخصيات من الأقصر"، حيث تحدث طه أبو الفضل، عن شخصية لها جذور أقصرية وعلامة بارزة في المجالات المختلفة أنه الأديب بهاء طاهر مؤلف روائي وقاص ومترجم مصري ولد في الجيزة ومنح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب حصل على الشهادة الجامعية من كلية الآداب قسم التاريخ عام 1956 من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون سنة 1973 ولقد تبرع بقطعة أرض مملوكة له لبناء قصر ثقافة في محافظة الأقصر وتكريما له سمي القصر بإسمه من أعماله البارزة"الحب فى المنفى، خالتي صفية والدير"، بجانب ذلك أعد القصر دوري ثقافي مسابقة فكر واكسب للطلاب بالقرية وذلك لتنمية ومعرفة المعلومات الرياضية والفنية والدينية عند الطفل أداره مسعود عبدالرحيم.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مواجهة الأزمات" تحدث شعبان شلبي عن توحيد الصف وتوحيد الهدف نتخذ منها العظات واعبر، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان"صعوبات التعلم" أوضحت حياة عبد الرحيم أخصائي نفسي وباحث اكلينكي ما هي صعوبات التعلم أسبابها وأنواعها وعلاجها، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري وقصيدة بعنوان"شوارع قلبي"، وأمسية شعرية للشاعر محمود مرعي قصيدة بعنوان"حبيبتي".

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان"الأميرة والعجوز" تأليف حسن الشافعي سردتها بسنت الصادق، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية لرسم"رجل الشرطة" بمناسبة عيد الشرطة نفذها محمد خالد، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية "عمل شنطة صغيرة بخيوط المكرمية" نفذتها فاطمة أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية تلوين نفذها فيصل عبد العزيز.